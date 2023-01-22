Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев встретился со своим будущим соперником — обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.
Бойцы встретились в Сиднее и провели дуэль взглядов.
Махачев и Волкановски встретились в Австралии и провели дуэль взглядов
Ранее Ислам Махачев прилетел в Австралию, где проведёт заключительный этап подготовки к титульному поединку с Волкановски.
Ислам Махачев свой последний поединок провёл в октябре прошлого года с бразильцем Чарльзом Оливейрой и выиграл удушающим приёмом, став новым чемпионом UFC в лёгком весе. Бой с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
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