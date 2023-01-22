Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев встретился со своим будущим соперником — обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.



Бойцы встретились в Сиднее и провели дуэль взглядов.

Махачев и Волкановски встретились в Австралии и провели дуэль взглядов

Ранее Ислам Махачев прилетел в Австралию, где проведёт заключительный этап подготовки к титульному поединку с Волкановски.



Ислам Махачев свой последний поединок провёл в октябре прошлого года с бразильцем Чарльзом Оливейрой и выиграл удушающим приёмом, став новым чемпионом UFC в лёгком весе. Бой с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).