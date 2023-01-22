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Макгрегор отреагировал на включение Альдо в Зал славы UFC

Макгрегор отреагировал на включение Альдо в Зал славы UFC
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор одним словом отреагировал на новость о том, что его бывший соперник бразилец Жозе Альдо будет включён в Зал славы UFC.

О том, что Альдо попадёт в Зал славы, стало известно во время турнира по смешанным единоборствам UFC 283, который проходил 22 января в Рио-де-Жанейро.

«Заслуженно», — отреагировал Макгрегор записью на своей странице в социальных сетях.

Жозе Альдо был чемпионом UFC в полулёгком весе и защитил титул семь раз подряд, но в 2015 году нокаутом проиграл Конору Макгрегору. Позже Альдо вернул титул в бою с Фрэнки Эдгаром.

Всего у Альдо 20 поединков в UFC. Последний раз в октагон он выходил в августе прошлого года и уступил Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

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