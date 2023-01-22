«В перчатках для ММА, судьёй будет Майк Тайсон». Фьюри вызвал Нганну на бой

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выразил заинтересованность в поединке с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.



«Фрэнсис Нганну, я знаю, что у тебя закончился контракт с UFC. Хочешь заработать большие деньги, приходи к Цыганскому королю и давай устроим крупнейший бой за звание самого крутого тяжеловеса на планете. Давай сделаем это в клетке, в перчатках для ММА, и у нас будет крутой рефери Майк Тайсон», — сказал Фьюри в интервью Seconds Out.



Ранее Фрэнсис Нганну отказался от нового контракта с UFC и стал свободным агентом. Боец выражал желание попробовать себя в боксе и называл Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в качестве возможных соперников.