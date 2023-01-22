Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В перчатках для ММА, судьёй будет Майк Тайсон». Фьюри вызвал Нганну на бой

«В перчатках для ММА, судьёй будет Майк Тайсон». Фьюри вызвал Нганну на бой
Комментарии

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выразил заинтересованность в поединке с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Фрэнсис Нганну, я знаю, что у тебя закончился контракт с UFC. Хочешь заработать большие деньги, приходи к Цыганскому королю и давай устроим крупнейший бой за звание самого крутого тяжеловеса на планете. Давай сделаем это в клетке, в перчатках для ММА, и у нас будет крутой рефери Майк Тайсон», — сказал Фьюри в интервью Seconds Out.

Ранее Фрэнсис Нганну отказался от нового контракта с UFC и стал свободным агентом. Боец выражал желание попробовать себя в боксе и называл Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в качестве возможных соперников.

Бокс, PFL или Чечня. Нганну нужен всем — куда пойдёт невероятный великан? Бокс, PFL или Чечня. Нганну нужен всем — куда пойдёт невероятный великан?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023