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Бёрнс: пусть Ковингтон принимает бой, либо вышвырните его из рейтинга

Бёрнс: пусть Ковингтон принимает бой, либо вышвырните его из рейтинга
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе UFC, заявил, что промоушен должен исключить Колби Ковингтона из рейтинга, если тот не будет драться.

«У меня нет ничего личного к Колби, и я уважаю то, что он делает, пускай я с ним и не согласен. Но если это помогает ему зарабатывать на жизнь, то нет проблем. Я просто хочу стать чемпионом, а он занимает чужое место в рейтинге. Либо он дерётся, а в марте уже год с его поединка с Масвидалем, либо вышвырните его из рейтингов. И верните мою позицию в рейтинге. Выше меня Мухаммад, а он избегает боя со мной», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.

Гилберт Бёрнс на турнире UFC 283 выиграл у Нила Магни удушающим приёмом. Это его 21-я победа в профессиональной карьере при пяти поражениях.

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