Каллум Смит хочет получить бой с Бетербиевым летом

Британский боксёр, обязательный претендент на титул чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBC Каллум Смит заявил о желании провести поединок с россиянином Артуром Бетербиевым, который является обладателем поясов WBC, IBF и WBO.
«Бетербиев — очевидный фаворит в бою с Энтони Ярдом. И если возраст его не настигает, то он — явный фаворит. Они оба нокаутёры, но если опираться на то, что мы уже видели, стоит отдать преимущество Бетербиеву. Надеюсь, мне удастся провести бой с победителем этого боя в конце лета, так как Бетербиев будет соблюдать Рамадан», — приводит слова Смита Boxxer.
На счету Артура Бетербиева 18 поединков в профессиональном боксе и 18 побед в них, все нокаутом. 28 января в Лондоне российский непобеждённый боксёр проведёт бой с Энтони Ярдом.
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