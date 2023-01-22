«От Пети искры летят, когда он пашет». Малыхин дал прогноз на бой Яна и Двалишвили

Двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин дал прогноз на бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.
«Петя весь Таиланд на уши поставил: он пашет, он так заряжен. От него искры в разные стороны летят, когда он работает.
Мерабу придётся не так уж сладко. Да, оба бойца хорошие. Это уже не проходные бои, а встречи настоящих мастеров своего дела. Вот только дух у Яна сильный! Ян — Машина! Он будет заряжен! За-ря-жен!» — приводит слова Малыхина Telegram-канал UDAR.
Поединок Петра Яна с Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 11 марта в Лас-Вегасе.
На счету Яна 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.
У Двалишвили 15 побед в ММА при четырёх поражениях.
Александр Емельяненко вернул Петру Яну звание чемпиона UFC:
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