Хилл: мне говорили, что у меня не получится стать чемпионом. Что вы скажете теперь?

Американский боец смешанных единоборств и новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался о своей победе в поединке с бразильцем Гловером Тейшейрой.

«Учитывая тот путь, что мне пришлось преодолеть — это просто кажется невероятным. Всё реально, упорный труд и самоотверженность. Никого не слушайте. Многие говорили мне, что у меня не получится сделать этого, что это невозможно. Говорили, что я должен одержать победу только за один раунд, так как не смогу продержаться всю дистанцию. Что вы скажете теперь? Мне пришлось всё добывать самому: я дрался за то, чтобы быть здесь, дрался за пояс, дрался просто за жизнь. Ты способен на всё, если готов драться за это», — сказал Хилл на пресс-конференции после боя.

Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!