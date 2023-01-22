Хилл: мне говорили, что у меня не получится стать чемпионом. Что вы скажете теперь?

Американский боец смешанных единоборств и новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался о своей победе в поединке с бразильцем Гловером Тейшейрой.
«Учитывая тот путь, что мне пришлось преодолеть — это просто кажется невероятным. Всё реально, упорный труд и самоотверженность. Никого не слушайте. Многие говорили мне, что у меня не получится сделать этого, что это невозможно. Говорили, что я должен одержать победу только за один раунд, так как не смогу продержаться всю дистанцию. Что вы скажете теперь? Мне пришлось всё добывать самому: я дрался за то, чтобы быть здесь, дрался за пояс, дрался просто за жизнь. Ты способен на всё, если готов драться за это», — сказал Хилл на пресс-конференции после боя.
Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!
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