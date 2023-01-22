«Мы уже близко». Махачев выложил совместное фото с Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию со своим будущим соперником Александром Волкановски.
«Мы в Австралии. Мы уже близко», — написал Махачев.
В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом во втором раунде у бразильского бойца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
В ночь на 12 февраля россиянину предстоит первая защита чемпионского пояса в бою с австралийским бойцом, чемпионом UFC в полулёгком весе Алексом Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 284 в Австралии.
Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс:
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