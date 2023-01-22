«Провели чемпиона за защитой пояса». Хасбик отправился в Австралию вместе с Махачевым
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил совместное фото с блогером Хасбиком.
«Провели чемпиона за защитой пояса», — написал Махачев.
В настоящий момент Махачев продолжает подготовку к поединку с представителем Австралии Александром Волкановски. Их бой состоится в ночь на 12 февраля этого года в городе Перт (Австралия) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 284. В профессиональной карьере Ислам провёл 24 боя, в которых одержал 23 победы и лишь единожды потерпел поражение. В активе Волкановски 26 боёв, в которых он добыл 25 побед (12 одержаны нокаутом) и потерпел одно поражение.
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