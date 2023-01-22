Брэндон Морено рассказал, кто должен стать его следующим соперником

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено после победы в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду рассказал, кто должен стать его следующим соперником.

«Я понимаю, как сейчас обстоят дела в дивизионе. Уверен, что следующим претендентом на титул должен стать Алешандре Пантожа. Матеус Николау и Манель Капе тоже прекрасно себя показали. Думаю, что эти трое парней – следующие.



Но, в конце концов, не я принимаю такие решения. Я просто готов драться. Буду готов встретиться с тем парнем, которого UFC поставит передо мной», — сказал Морено на пресс-конференции после боя.

Эта победа стала для мексиканца 21-й в карьере при семи поражениях и двух ничьих. Фигейреду потерпел третье поражение при 21 победе и одной ничьей.