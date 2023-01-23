Волкановски: Махачеву лучше не использовать отсутствие Хабиба как оправдание

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски прокомментировал то, что Хабиб Нурмагомедов вероятнее всего будет отсутствовать в углу Ислама Махачева во время их боя на турнире UFC 284, который состоится 12 февраля.

«Махачеву лучше не использовать отсутствие Хабиба как оправдание, когда всё будет сделано. Ему не нужно, чтобы кто-то держал его за руку и кто-то был там с ним. Наличие Хабиба в его углу, безусловно, помогло во многих отношениях. Считаю ли я Махачева достойным чемпионом? Сто процентов да», — приводит слова Волкановски FOX Sports.

Напомним, Махачев вызвал на бой Волкановски после того, как на турнире UFC 280 удушающим приёмом во втором раунде одолел представителя Бразилии Чарльза Оливейру. Александр сразу дал согласие на бой. В активе Махачева 24 поединка в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Волкановски в смешанных единоборствах провёл 26 боёв (25 побед, одно поражение).

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