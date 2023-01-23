Тайсон Фьюри: поединок с Усиком — это бой века

Непобеждённый британский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком.

«Этот поединок – бой века. Если помните, первый поединок Мохаммеда Али и Джо Фрейзера раскручивали как бой века. А перед этим боем века называли ещё одно большое противостояние в супертяжёлом весе между Джеком Демпси и Джином Танни. Они бились в Бостоне, и там был зафиксирован рекорд посещаемости.



Это был бой века, как и поединок Али и Фрейзера. А теперь это бой Тайсона Фьюри против Александра Усика. И это первый бой в истории за четыре пояса в супертяжёлом весе. Никто такого раньше не делал.



Да, был абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, но он не обладал четырьмя титулами. Это будет впервые в эпоху четырёх поясов, так что это будет первый раз, когда боксёр супертяжёлого веса станет абсолютным чемпионом с четырьмя титулами в поединке века.



Мы два непобедимых чемпиона. Я двукратный чемпион, и он двукратный чемпион в двух весовых категориях. Это очень интересный бой. Гигант сразится с боксёром супертяжёлого веса обычных размеров.



Но это также будет поединок ловкого левши против гиганта, который контратакует, идёт вперёд… Да и вообще делает всё. Я могу очень хорошо делать всё то, что он делает», — сказал Фьюри в эфире YouTube канала iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в первой половине 2023 года в одной из восточных стран.

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