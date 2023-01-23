Боец UFC Чимаев назвал террористом Палудана, который сжёг Коран в Швеции

Популярный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, сделал заявление на шведском языке, назвав террористом шведского радикала Расмуса Палудана, который на днях сжёг священную для мусульман книгу Коран.
«Он для нас террорист. Я мусульманин, и я никогда не был против чьей-то религии. Никогда не делал того, что он делает против чьей-то религии. Почему вы позволяете ему так поступать? Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения», — написал Чимаев в социальной сети «Инстаграм»*.
Напомним, Палудан публично сжёг Коран 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Местные СМИ писали, что акция прошла с разрешения местных властей.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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