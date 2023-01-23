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«Хук был чистым». Морено высказался по поводу травмы Фигейреду

«Хук был чистым». Морено высказался по поводу травмы Фигейреду
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Мексиканский боец UFC Брэндон Морено считает, что нанёс легитимный удар во время титульного поединка в наилегчайшем дивизионе промоушена с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Очень доволен своим выступлением. Для меня было очевидно, что я лучше как боец. Я более разносторонний. Я видел это в предыдущем поединке в Анахайме. Поэтому моей главной целью было контролировать свои эмоции, оставаться сфокусированным, следовать плану на бой. Я сделал всё это, поэтому доволен собой.

Тычка в глаз? Я специально пересмотрел этот момент. Хук был чистым. Там очень чётко видно, что хуком я пробил его правый глаз», — сказал Морено на пресс-конференции.

Эта победа стала для мексиканца 21-й в карьере при семи поражениях и двух ничьих. Фигейреду потерпел третье поражение при 21 победе и одной ничьей.

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