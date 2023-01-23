Лига RCC проведет первый турнир в Тюмени

11 февраля в Тюмени состоится международный турнир по смешанным единоборствам RCC 14. В главном поединке вечера сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао.

Глейсон Тибао входит в сотню лучших бойцов мира: он дрался в UFC и PFL. Российским фанатам Тибао известен по поединку против Хабиба Нурмагомедова. Хабиб выиграл решением судей, но подавляющее число зарубежных экспертов заявили, что именно бразилец одержал победу.



Алексея Кунченко в 2018 году он шел на серии из 18 побед и получил предложение от ведущей мировой организации UFC, где провел четыре боя, а после, как и будущий соперник, подписал контракт с PFL.



Турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» и объединит в карде 14 поединков. Кроме Кунченко, в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин и Роман Мухаммедшин и еще девять восходящих звезд смешанных единоборств.



Полный кард будет объявлен в ближайшее время, а билеты на турнир поступят в продажу в среду.