Блахович — Тейшейре: бро, ты же помнишь, что должен мне реванш

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович высказался по поводу решения бразильца Гловера Тейшейры завершить профессиональную карьеру.

«Один из величайших бойцов в истории ММА. Легенда. Для меня было честью скрестить перчатки с тобой в октагоне.



PS: Бро, ну ты же помнишь, что должен мне реванш! Так что, Гловер, увидимся на коврике», — написал Блахович в социальных сетях.

43-летний боец провёл 41 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, где одержал 33 победы и потерпел восемь поражений.



В июне 2022 года Тейшейра проиграл удушающим приёмом чеху Иржи Прохазке в пятом раунде и потерял чемпионский пояс UFC в полутяжёлой весовой категории.