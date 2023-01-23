Блахович — Тейшейре: бро, ты же помнишь, что должен мне реванш
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович высказался по поводу решения бразильца Гловера Тейшейры завершить профессиональную карьеру.
«Один из величайших бойцов в истории ММА. Легенда. Для меня было честью скрестить перчатки с тобой в октагоне.
PS: Бро, ну ты же помнишь, что должен мне реванш! Так что, Гловер, увидимся на коврике», — написал Блахович в социальных сетях.
43-летний боец провёл 41 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, где одержал 33 победы и потерпел восемь поражений.
В июне 2022 года Тейшейра проиграл удушающим приёмом чеху Иржи Прохазке в пятом раунде и потерял чемпионский пояс UFC в полутяжёлой весовой категории.
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