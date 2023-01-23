Фьюри: если Усик не подпишет контракт на бой века, я проведу поединок с Нганну
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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о том, что он проведёт поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, если украинец Александр Усик не станет подписывать контракт на бой.
«Если Усик не подпишет контракт на бой века, я проведу поединок против Нганну. Он пройдёт в Лас-Вегасе или на «Уэмбли». Скоро узнаем», — приводит слова Фьюри Boxing-Social.
Ранее Фрэнсис Нганну отказался от нового контракта с UFC и стал свободным агентом. Боец выражал желание попробовать себя в боксе и называл Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в качестве возможных соперников.
Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси:
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