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Фьюри: если Усик не подпишет контракт на бой века, я проведу поединок с Нганну

Фьюри: если Усик не подпишет контракт на бой века, я проведу поединок с Нганну
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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о том, что он проведёт поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, если украинец Александр Усик не станет подписывать контракт на бой.

«Если Усик не подпишет контракт на бой века, я проведу поединок против Нганну. Он пройдёт в Лас-Вегасе или на «Уэмбли». Скоро узнаем», — приводит слова Фьюри Boxing-Social.

Ранее Фрэнсис Нганну отказался от нового контракта с UFC и стал свободным агентом. Боец выражал желание попробовать себя в боксе и называл Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в качестве возможных соперников.

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