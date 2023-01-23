«Не используй это как оправдание». Волкановски — об отсутствии Хабиба в углу Махачева

Австралийский боец UFC Александр Волкановски высказался по поводу новости о том, что Хабиб Нурмагомедов не будет присутствовать в углу Ислама Махачева во время их поединка на UFC 284.

«Лучше бы им не использовать это в качестве оправдания, как только всё будет кончено. В конце концов, Махачев выйдет драться со мной один. Ему не нужно, чтобы в этот момент кто-то находился с ним в клетке и поддерживал. Настоящим воинам это не нужно. Так что, когда моя рука будет поднята, лучше бы им не вспоминать про отсутствие Хабиба», — приводит слова Волкановски FOX Sports.

Ранее Махачев рассказал, что уже прибыл в Австралию, где состоится поединок с Волкановски. Он пройдёт в ночь на 12 февраля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 284.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: