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Пантожа: я вижу, что Морено боится, когда смотрит мне в глаза

Пантожа: я вижу, что Морено боится, когда смотрит мне в глаза
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Боец UFC Алешандре Пантожа высказался по поводу выступления мексиканского бойца Брэндона Морено в титульном поединке с Дейвисоном Фигейреду.

Поединок закончился победой Морено техническим нокаутом. Во втором раунде после одного из ударов Морено на лице Фигейреду появилось рассечение, после которого он не смог продолжить встречу.

«Я хочу сказать, что я не впечатлён его выступлением в поединке с Фигейреду. Морено неплох, но я бил его дважды. И я готов стать следующим претендентом. Я подерусь с ним в любом месте. Если он захочет встретиться в Мексике – мне всё равно.

Я думаю, сейчас наша схватка имеет смысл. Я победил его два раза. В первом бою я финишировал его, а во втором выиграл со счётом 30-26. Он жёсткий парень, но каждый раз, когда я смотрю ему в глаза, я вижу, что он боится», – приводит слова Пантожи MMA News.

Эта победа стала для мексиканца 21-й в карьере при семи поражениях и двух ничьих. Фигейреду потерпел третье поражение при 21 победе и одной ничьей.

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Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: MMA News

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