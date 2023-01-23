Мовсар Евлоев сделал резкое заявление в адрес шведов после скандала с сожжением Корана

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана. Недавно Палудан сжёг священную для мусульман книгу Коран.



«Не надо прикрывать свою тиранию против мусульман свободой слова! Власти Швеции одобрили это, более того, они это и спланировали. Вы общество нелюдей, как и те, кто одобряет эти действия. Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном! А «мусульманам», которые равнодушно отнеслись этой мерзости, пусть Аллах дарует мужество, чего им так не хватает!» – написал Евлоев.

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