«Мне уже всё равно, кто передо мной». Тим Цзю высказался о бое с Харрисоном

Австралийский боксёр, обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю поделился мнением по поводу предстоящего поединка с американцем Тони Харрисоном 12 марта в Австралии.

«Всякий раз, когда ты выходишь на ринг, ты ставишь на кон всё. Ты находишься на расстоянии одного удара, чтобы упасть на самое дно. Ты обязан рисковать, ведь это бокс.

Харрисон был лучшим доступным вариантом. Я на том этапе карьеры, что мне уже всё равно, кто передо мной. Я готов драться со всеми», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Цзю ранее должен был сразиться с неоспоримым королём первого среднего веса Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО) в рамках карда Showtime 28 января на Michelob ULTRA Arena в Лас-Вегасе. Однако Чарло был вынужден отложить защиту титула как минимум на два месяца после того, как он получил травму.