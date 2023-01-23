Чикадзе обратился к Холлоуэю с предложением о бое

Грузинский боец смешанных единоборств в полулёгком весе Гига Чикадзе обратился к знаменитому бойцу Максу Холлоуэю с предложением провести поединок.

«Сначала один соперник травмировался, теперь другой! Эй, Макс, ты не хочешь подраться? Я думаю, мы можем устроить хорошее шоу. Дай мне знать», — написал Чикадзе в социальных сетях.

Чикадзе провёл свой последний бой в январе 2022 года на турнире UFC on ESPN 32 с Келвином Каттаром. Американец одержал победу над 33-летним грузином единогласным решением судей. Это было первое поражение Чикадзе в UFC. Всего у него 17 поединков в смешанных единоборствах (восемь — в UFC), в которых он потерпел три поражения.



Макс Холлоуэй в своём последнем бою уступил австралийцу Александру Волкановски.