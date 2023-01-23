Промоутер Цзю: Тима ждёт очень опасный человек. Это огромный риск

Генеральный директор No Limit Boxing Джордж Роуз высказался по поводу титульного поединка WBO между Тимом Цзю и Тони Харрисоном.

«Тим в лучшей форме в своей жизни, впервые с 2021 года дерётся дома и голоден как никогда. Это будет адское шоу.



Тим также знает, что это не будет прогулкой по парку. Перед ним очень, очень опасный человек в лице Тони Харрисона. Харрисон — единственный человек в мире, который победил неоспоримого чемпиона Джермалла Чарло, так что это большой риск для него.

Трудно поверить, что прошло уже два десятилетия с тех пор, как фанаты боёв в последний раз были свидетелями титульного поединка на австралийских берегах, но нам не придётся долго ждать. В ближайшее время мы объявим, в каком городе и на какой арене пройдёт это грандиозное шоу», — приводит слова Роуза Boxingscene.