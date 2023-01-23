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Волкановски: я готовлюсь к встрече с Хабибом 2.0

Волкановски: я готовлюсь к встрече с Хабибом 2.0
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал, насколько важен для него поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«У меня есть возможность стать одним из лучших прямо сейчас. Я могу войти в историю как один из лучших в истории. Вот насколько важен для меня этот бой.

Всё это дерьмо, которое вы говорите о том, почему я не должен бороться с Исламом… Именно поэтому я и должен бороться. Люди думают, что этот парень непобедим. Помните это. Помните об этом, когда судья поднимет мою руку. Помните, ребята, это Давид против Голиафа. Это я готовлюсь к встрече с Хабибом 2.0. Я не хочу, чтобы люди отнимали это у моего наследия», — приводит слова Волкановски официальный сайт UFC.

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