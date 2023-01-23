Уокер: хочу быть как Кормье. Теперь это мой дивизион

Бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер после победы в поединке с Полом Крэйгом на UFC 283 высказался о своём будущем в UFC.

«Здесь мои люди, мои соотечественники. Они дали мне энергию, а я поместил её в свои кулаки. Я тот человек, который может генерировать силу с любого угла. Во мне течёт чёрная кровь – в этом дело. Мне даже замахиваться не нужно.



Мне плевать, кто будет следующим. Теперь это мой дивизион. Я хочу стать двойным чемпионом, как Кормье. Это моя мечта. Этот парень смог это сделать. И однажды я хочу выйти на его уровень, хочу стать хорошим борцом. Сейчас моя очередь. Я хочу владеть двумя поясами», — сказал Уокер на пресс-конференции после боя.