Уокер: хочу быть как Кормье. Теперь это мой дивизион
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Бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер после победы в поединке с Полом Крэйгом на UFC 283 высказался о своём будущем в UFC.
«Здесь мои люди, мои соотечественники. Они дали мне энергию, а я поместил её в свои кулаки. Я тот человек, который может генерировать силу с любого угла. Во мне течёт чёрная кровь – в этом дело. Мне даже замахиваться не нужно.
Мне плевать, кто будет следующим. Теперь это мой дивизион. Я хочу стать двойным чемпионом, как Кормье. Это моя мечта. Этот парень смог это сделать. И однажды я хочу выйти на его уровень, хочу стать хорошим борцом. Сейчас моя очередь. Я хочу владеть двумя поясами», — сказал Уокер на пресс-конференции после боя.
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