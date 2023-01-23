«Он может подраться с женой Тайсона». Отец Фьюри раскритиковал актуальную форму Усика

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался об актуальной физической форме обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика.

«Усику нужно что-то изменить в физической подготовке, если он хочет выйти на ринг с Тайсоном. Я видел его недавнее фото в бассейне. Мы можем надеть перчатки на Пэрис и позволить ей подраться с ним, учитывая, как он выглядит. Они примерно одного размера. Хотя, по правде сказать, Пэрис шире в плечах.

Он не станет фаворитом с таким телом. Он выглядел ужасно, такое чувство, будто его три месяца не кормили. Когда такие парни перестают тренироваться, их тело исчезает, а затем они перерождаются, и создаётся ощущение, что голову пришили к другому телу. Скоро из кролика он превратится в кролика-переростка», – приводит слова Фьюри издание talkSPORT.

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