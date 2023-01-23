Экс-чемпион UFC Фигейреду получил перелом носа в четвёртом бою с Морено
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Дейвисон Фигейреду получил перелом носа в поединке с мексиканцем Брэндоном Морено, который состоялся вчера, 22 января, в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает издание MMA Fighting со ссылкой на тренера бразильца.
Напомним, поединок завершился победой Морено техническим нокаутом в третьем раунде – Фигейреду получил повреждение глаза, после чего был снят врачом.
Встреча между бойцами стала четвёртой. В декабре 2020 года спортсмены не смогли выявить победителя, довольствовавшись только ничьей, после чего в июне 2021-го Морено досрочно победил удушающим приёмом в третьем раунде. Третий бой состоялся в январе 2022 года и завершился победой Фигейреду единогласным судейским решением.
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