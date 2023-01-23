«Его защита сыграет с ним злую шутку». Кудряшов оценил шансы Ярда в бою с Бетербиевым

Известный российский боксёр супертяжёлого веса Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем чемпионском поединке в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между соотечественником Артуром Бетербиевым (18-0, 18 KO) и британцем Энтони Ярдом (23-2, 22 KO), который состоится на этих выходных в Лондоне.
«На Ярда я бы денег не поставил. Но Каллум Джонсон сумел же зацепить Артура левым боковым, засчитали нокдаун, хотя впоследствии он победил. Энтони может ударить, но я не видел в его стиле одиночного удара, которого можно опасаться. Большой и атлетичный, но без одиночного выстрела. Плюс защита «филадельфийская раковина» в исполнении Ярда сыграет с ним злую шутку.
Стал ли он лучше после поражения от Ковалёва? Я видел последний бой с Линдоном Артуром. Но то, что сработало с ним, не сработает с Артуром. Сумеет ли он быть вторым номером, игровиком? Думаю, что нет. Если Бетербиев зацепится ударом, он начинает развивать ситуацию. «Раковина» Ярду не поможет», – приводит слова Кудряшова издание «МК-Спорт».
Предстоящий поединок станет для 37-летнего Артура Бетербиева восьмым титульным боем в профессиональной карьере.
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