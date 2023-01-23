Кудряшов ответил, почему не видит Бивола фаворитом в бою с Бетербиевым

Известный российский боксёр супертяжёлого веса Дмитрий Кудряшов высказался о потенциальном мегафайте между чемпионами и соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я не вижу Бивола безусловным фаворитом. Понятно, ноги, джеб, контроль дистанции, но у Артура колоссальный опыт. Начиная с любителей, он бил всяких. Бетербиев не то что не стареет, он находится на подъёме. Особенно на эмоциональном после смены промоутеров и отсутствия боёв. Сейчас он раскрылся.

Нам, конечно, хочется, чтобы унификации проходили на пике боксёров, но почти во всех знаковых боях мы понимали, что один из соперников немного «хромал». И насколько эта унификация интересна в мире? Не знаю, давно там не был. В России интерес есть», – приводит слова Кудряшова издание «МК-Спорт».

Напомним, уже на этих выходных Артур Бетербиев проведёт защиту титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) против британца Энтони Ярда. Поединок станет для 37-летнего россиянина восьмым титульным боем в профессиональной карьере.

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