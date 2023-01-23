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«Из-за него потонул «Титаник». Павлович извинился в соцсетях за репост шуток о себе

«Из-за него потонул «Титаник». Павлович извинился в соцсетях за репост шуток о себе
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович опубликовал в социальных сетях ряд англоязычных шуток о себе, часть из которых коснулась политических и межрасовых проблем, после чего извинился.

Далее приведены некоторые из них: «Самый русский из русских», «Худший кошмар НАТО», «Может вторгнуться и захватить Шотландию за три дня», «Испугал Нганну», «Это из-за него потонул «Титаник», «США вышли из Афганистана после того, как Павлович вошёл туда», «Убивает чёрных людей».

«Из-за языкового барьера я не понял написанного обо мне и по ошибке опубликовал. Я не подписываюсь под сказанным, мем сделал не я. Всем мир», – написал россиянин.

В своём последнем бою на UFC on ESPN 42 Павлович нокаутировал в первом раунде американца Деррика Льюиса.

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