«Он и вправду хорош в этом». Бывший соперник Ломаченко назвал его сильную сторону

Бывший чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) ганец Ричард Комми, в декабре 2021 года уступивший единогласным решением звёздному украинцу Василию Ломаченко, высказался о его отличительных особенностях.

«Бой с Ломаченко получился увлекательным. И я был очень рад, что заполучил этот бой. Он один из лучших в мире, и немногие соглашаются сразиться с ним. Не сказал бы, что он бьёт тяжело. Я считаю себя сильнее и больше… Но у него великолепная работа ног. Вроде бы он стоит перед вами, а через мгновение его уже нет.

Я иду вперёд и пытаюсь сломать соперника. Он же действительно хорош в том, чтобы двигаться. И он умён. Он думает в бою. Я делал то, что и готовил, но он справился со своей работой», – сказал Комми в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.

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Что делает Василия Ломаченко уникальным боксёром: