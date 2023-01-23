Волкановски — о бое с Махачевым: все считают меня низким. Но затем я бью их по лицу

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound, австралиец Алекс Волкановски считает, что россиянин Ислам Махачев совершит ошибку, если недооценит его из-за роста в их бою, который состоится на турнире UFC 284.
«Все считают меня низким. Но затем я бью их по лицу, и в следующую минуту их лицо меняется из-за того, что я выхожу вперёд. Да, я невысокий, но я знаю, что из себя представляю. Я – чемпион. Сейчас у меня всё хорошо, я продолжу победную серию и покажу Махачеву, на что способны невысокие люди», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Поединок с Волкановски станет для 31-летнего Махачева, завоевавшего титул в октябре, дебютной защитой титула в лёгком дивизионе (до 70 кг).
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
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