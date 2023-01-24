Эррол Спенс: поставлю $ 10 тысяч на то, что Харрисон совершит апсет в бою с Цзю

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) и член рейтинга pound-for-pound, американец Эррол Спенс-младший считает, что соотечественник Тони Харрисон способен одержать победу в титульном бою против австралийца Тима Цзю.

«Поставлю 10 тысяч на то, что Харрисон совершит апсет», – написал Спенс в социальных сетях.

Напомним, поединок за временный титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Харрисоном и Цзю состоится 12 марта в Австралии.

Тим в марте 2022 года дебютировал на американском ринге, победив единогласным решением местного олимпийца Террелла Гуше. Харрисон в апреле перебоксировал испанца Серхио Гарсию, закрыв досрочное поражение действующему абсолютному чемпиону дивизиона соотечественнику Джермеллу Чарло.