Махачев: спросите любого водителя такси — в Дагестане все занимались борьбой

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался по поводу дагестанской школы борьбы.
«Я хороший борец, потому что я родом из Дагестана. Наша республика — лучшая в мире борцов. Мы небольшая республика, но у нас много олимпийских чемпионов и борьба — это наша традиция. Вы можете спросить любого здесь, даже таксиста — здесь все занимались борьбой.
Когда мы были детьми, то боролись везде, где это возможно. Поэтому у бойцов из Дагестана такие хорошие навыки в борьбе. У тебя не получится подготовиться к бойцу с хорошей борьбой за пару месяцев. Тебе необходимо заниматься этим всю жизнь», — приводит слова Махачева ESPN.
В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом во втором раунде у бразильского бойца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
В ночь на 12 февраля россиянину предстоит первая защита чемпионского пояса в бою с австралийским бойцом, чемпионом UFC в полулёгком весе Алексом Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 284 в Австралии.
Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс:
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