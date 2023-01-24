Махачев: спросите любого водителя такси — в Дагестане все занимались борьбой

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался по поводу дагестанской школы борьбы.

«Я хороший борец, потому что я родом из Дагестана. Наша республика — лучшая в мире борцов. Мы небольшая республика, но у нас много олимпийских чемпионов и борьба — это наша традиция. Вы можете спросить любого здесь, даже таксиста — здесь все занимались борьбой.

Когда мы были детьми, то боролись везде, где это возможно. Поэтому у бойцов из Дагестана такие хорошие навыки в борьбе. У тебя не получится подготовиться к бойцу с хорошей борьбой за пару месяцев. Тебе необходимо заниматься этим всю жизнь», — приводит слова Махачева ESPN.

В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом во втором раунде у бразильского бойца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.



В ночь на 12 февраля россиянину предстоит первая защита чемпионского пояса в бою с австралийским бойцом, чемпионом UFC в полулёгком весе Алексом Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 284 в Австралии.

Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс: