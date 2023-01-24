Экс-чемпион UFC — об уходе Нганну: в переговорах с Даной Уайтом нет ничего весёлого

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд высказался по поводу решения тяжеловеса Фрэнсиса Нганну прекратить сотрудничество с промоушеном.

«Я уважаю Фрэнсиса. Мы с ним много раз пересекались. Я испытываю к Фрэнсису уважение за то, что он сделал свой выбор, желая свободы. Свобода — это, чёрт возьми, главное. Нет ничего весёлого в переговорах с Даной Уайтом. Я много раз участвовал в них», — приводит слова Рокхолда Sportskeeda.

Напомним, в последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу: