Тренер Макгрегора уверен, что Конор вернётся в октагон в 2023 году

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, считает, что ирландец в скором времени вновь начнёт принимать участие в боях.

«Вернётся ли Конор? Я готов поставить на это свой дом. Думаю, что сейчас идут интересные переговоры. Я не могу сказать ничего сверх этого, но я очень уверен, что мы скоро увидим Конора снова в октагоне», — приводит слова Каваны MMAJunkie.

Напомним, ирландец не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье. При этом Макгрегор получил перелом ноги. В активе 34-летнего Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим его соперником.

Конор Макгрегор продемонстрировал насыщенную боксёрскую тренировку: