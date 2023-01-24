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«Я бы побил тебя даже во сне». Рокхолд бросил вызов Джейку Полу

«Я бы побил тебя даже во сне». Рокхолд бросил вызов Джейку Полу
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Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд обратился к YouTube-блогеру Джейку Полу.

«Хватит драться с малышами. Ты средневес. Если готов подраться со средневесом, то я умею работать руками. Я бы побил тебя даже во сне.

Дерись с настоящими чемпионами и претендентами. С кем-то серьёзным, кто может посадить тебя на задницу, а не со старыми 55-летними бойцами или легковесами», — приводит слова Рокхолда Sportskeeda.

Напомним, Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV. Дебют должен состояться в этом году.

Джейк Пол готовится к дебюту в ММА:

Ранее на подписание контракта Пола с PFL отреагировал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор.

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