«Я бы побил тебя даже во сне». Рокхолд бросил вызов Джейку Полу

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд обратился к YouTube-блогеру Джейку Полу.
«Хватит драться с малышами. Ты средневес. Если готов подраться со средневесом, то я умею работать руками. Я бы побил тебя даже во сне.
Дерись с настоящими чемпионами и претендентами. С кем-то серьёзным, кто может посадить тебя на задницу, а не со старыми 55-летними бойцами или легковесами», — приводит слова Рокхолда Sportskeeda.
Напомним, Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV. Дебют должен состояться в этом году.
Джейк Пол готовится к дебюту в ММА:
Ранее на подписание контракта Пола с PFL отреагировал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор.
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