Стало известно, когда Хабилов дебютирует в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Рустам Хабилов дебютирует в Bellator 31 марта. Его соперником станет американец Джалил Уиллис.
Напомним, Хабилов объявил о переходе в Bellator ещё в 2020 году, однако так и не провёл в промоушене ни одного поединка. Ожидалось, что его первым соперником станет россиянин Андрей Корешков, однако их бой на турнире в Москве был отменён из-за болезни Рустама. Позже Хабилов снялся ещё с одного поединка, который должен был состояться в сентябре 2022-го.
Ранее Хабилов выступал в UFC. Всего на его счету 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел четыре поражения. Последний поединок он провёл в ноябре 2019 года, одержав победу единогласным решением судей над соотечественником Сергеем Хандожко.
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