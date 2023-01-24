Альдо: я мог бы побороться ещё за один титул

Экс-чемпион UFC Жозе Альдо, недавно объявивший о завершении карьеры, считает, что он мог бы претендовать ещё на один титул.

«Мне кажется, что если бы я продолжил свои выступления, то смог бы побороться ещё за один титул. Но я принял решение. Считаю, что пришло время завершить карьеру. Я доволен той серией побед, которая у меня была в легчайшем дивизионе», — приводит слова Альдо MMA News.

Жозе дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду.



В декабре 2015 года Альдо проиграл нокаутом ирландцу Конору Макгрегору, но затем вновь стал чемпионом, повторно победив американца Фрэнка Эдгара. После двух поражений от представителя США Макса Холлоуэя и проигрыша австралийцу Алексу Волкановски бразилец решил перейти в легчайший вес, где и провёл последние годы карьеры.



Суммарно в UFC Альдо выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе единогласным решением судей уступил грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.