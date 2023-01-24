Экс-чемпион UFC рассказал, почему не стал продлевать контракт с промоушеном

Бывший американский чемпион UFC Люк Рокхолд рассказал, почему он не стал подписывать новый контракт с промоушеном.

«Мне нужна была свобода, и я её попросил, чтобы иметь возможность заниматься другими делами. Теперь я могу драться в любом другом месте.



Теперь я свободный агент. Свободен от всех обязательств. Я хочу попробовать что-то новое, во мне снова горит огонь. Мне нужна новая обстановка. Мне нужен новый вызов. Когда слишком долго находишься в одной среде, начинаешь выгорать и появляется необходимость в новых испытаниях», – сказал Рокхолд на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Ранее Рокхолд поддержал франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC.

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