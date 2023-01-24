«Пузо, посмотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик опубликовал в социальных сетях, новое видео, в котором обратился к непобеждённому британскому боксёру, действующему чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.

«Пузо, посмотри, что я сейчас съем. Ты следующий»

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени смогут договориться о бое, однако к соглашению они так и не пришли. Ожидается, что поединок между ними может состояться в этом году.