«Пузо, посмотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик опубликовал в социальных сетях, новое видео, в котором обратился к непобеждённому британскому боксёру, действующему чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.
«Пузо, посмотри, что я сейчас съем. Ты следующий»
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени смогут договориться о бое, однако к соглашению они так и не пришли. Ожидается, что поединок между ними может состояться в этом году.
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