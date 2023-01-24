Биспинг: в ближайшем будущем Морено никто не сможет победить

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался по поводу мексиканца Брэндона Морено, который в минувшие выходные вернул себе титул в наилегчайшем весе, победив бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Морено всё время был на шаг впереди Фигейреду. Он был более быстрым и энергичным, шёл вперёд и наносил более значимые удары.

Однозначно это был его вечер. Не думаю, что в ближайшем будущем его сможет кто-нибудь победить», — приводит слова Биспинга MMA News.

Напомним, поединок завершился победой Морено техническим нокаутом в третьем раунде – Фигейреду получил повреждение глаза, после чего был снят врачом.



Встреча между бойцами стала четвёртой. В декабре 2020 года спортсмены не смогли выявить победителя, довольствовавшись только ничьей, после чего в июне 2021-го Морено досрочно победил удушающим приёмом в третьем раунде. Третий бой состоялся в январе 2022 года и завершился победой Фигейреду единогласным судейским решением.