Биспинг: в ближайшем будущем Морено никто не сможет победить

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался по поводу мексиканца Брэндона Морено, который в минувшие выходные вернул себе титул в наилегчайшем весе, победив бразильца Дейвисона Фигейреду.
«Морено всё время был на шаг впереди Фигейреду. Он был более быстрым и энергичным, шёл вперёд и наносил более значимые удары.
Однозначно это был его вечер. Не думаю, что в ближайшем будущем его сможет кто-нибудь победить», — приводит слова Биспинга MMA News.
Напомним, поединок завершился победой Морено техническим нокаутом в третьем раунде – Фигейреду получил повреждение глаза, после чего был снят врачом.
Встреча между бойцами стала четвёртой. В декабре 2020 года спортсмены не смогли выявить победителя, довольствовавшись только ничьей, после чего в июне 2021-го Морено досрочно победил удушающим приёмом в третьем раунде. Третий бой состоялся в январе 2022 года и завершился победой Фигейреду единогласным судейским решением.
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