Прохазка рассказал, когда он вернётся в октагон

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал, когда он собирается вернуться в октагон.
«Думаю, что смогу вернуться в июле-августе, примерно в эти сроки, шесть-семь месяцев. Я не хочу возвращаться быстрее только ради того, чтобы быстрее провести. Это не лучший вариант. Я должен быть уверен, что мой организм готов на 200 процентов. Думаю, что вернусь летом. Просто дайте мне время», — сказал Прохазка на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
В декабре прошлого года Иржи Прохазка должен был провести бой-реванш с Гловером Тейшейрой, но из-за тяжёлой травмы плеча отказался от пояса чемпиона и снялся с поединка. За чемпионский титул в итоге дрались Магомед Анкалаев и Ян Блахович, но бой завершился ничьей раздельным решением судей, и пояс остался вакантным. После этого в UFC объявили, что новый титульный бой состоится в январе между Тейшейрой и Джамалом Хиллом.
Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!
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