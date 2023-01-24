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Стало известно, сколько Нганну попросил за бой в российской лиге Hardcore

Стало известно, сколько Нганну попросил за бой в российской лиге Hardcore
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Недавно покинувший промоушен UFC франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну назвал сумму, за которую он готов провести поединок в российской лиге Hardcore.

«Нганну попросил 10 миллионов. Это, конечно, много. Переговоры с менеджментом продолжатся», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Нганну провёл в UFC семь лет, приняв за это время участие в 14 поединках. На счету бойца 12 побед и два поражения. На турнире UFC 260 Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. На UFC 270 Фрэнсис защитил титул, выиграв у Сириля Гана единогласным решением судей.

За вакантный титул UFC в тяжёлом весе в марте сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

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