«Я спровоцирован». Исмаилов жёстко высказался по поводу Палудана, который сжёг Коран

Звёздный российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана. Недавно Палудан сжёг священную для мусульман книгу Коран.

«Провокация ли это? Да, провокация! Спровоцирован ли я? Да, спровоцирован. Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием!



Нанёс ли он ущерб слову Аллаха?! Нет, не нанёс! Он нанёс ущерб самому себе! Оскорбил и задел чувства мусульман, обидел и спровоцировал! Но слово Аллаха в наших сердцах, мы заучиваем Коран наизусть, мы любим слово Аллаха! Слово Аллаха есть и будет до тех пор, пока сам Аллах не пожелает забрать его!



Этот мелкий гнусный человечишка (шайтан) всего лишь ещё сильнее разжёг своё место в аду», — написал Исмаилов.

Магомед Исмаилов прочитал стихотворение собственного сочинения: