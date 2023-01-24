Волкановски: если Махачев за мной шпионил, то должен был получить хорошие отзывы

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал о разговоре с российским чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым.



«Во время битвы взглядов он спросил меня, как прошлом тренировки, как проходил лагерь в Таиланде. Может быть, он знаком с некоторыми ребятами, которые тренировались там в то же время, что и я. Шпионил ли он за мной? Я не знаю, но если он действительно говорим людьми, которые там были, то это хорошо. Ислам должен был получить хорошие отзывы», — приводит слова Волкановски Fox Spirts Australia.



На счету Александра Волкановски 25 побед в 26 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Махачева 23 победы в 24 боях в ММА.



Бой Махачева с Волкановски пройдёт на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля.