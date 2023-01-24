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Макгрегор обвиняется в нападении на женщину на Ибице

Макгрегор обвиняется в нападении на женщину на Ибице
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попал в скандальную историю, сообщает Sportskeeda.

По информации источника, ирландец в июле прошлого года напал на женщину во время празднования своего дня рождения на Ибице. Макгрегор в ходе стычки с предполагаемой жертвой ударил её в живот и грозился утопить. Девушка спрыгнула в воду и позже её подобрал патруль и доставил на берег.

42-летняя ирландка подаёт в суд на Конора за физическое насилие.

Конор Макгрегор свой последний поединок в UFC провёл в июле 2021 года с Дастином Порье и проиграл техническим нокаутом. Всего у бойца 28 поединков в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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