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Стерлинг: у Двалишвили уже есть планы, как выиграть у Яна

Стерлинг: у Двалишвили уже есть планы, как выиграть у Яна
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке своего друга Мераба Двалишвили с российским бойцом Петром Яном.

«Это опасный бой для Мераба, но это и не менее опасный бой для Петра Яна. Когда вы находитесь на таком высоком уровне, то значение имеет буквально каждый дюйм. И я думаю, что у Мераба уже есть план, как победить Яна. У него есть план ударника от Шона О’Мэлли и есть план борца от меня», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.

Поединок Петра Яна с Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC Vegas 71, который состоится в Лас-Вегасе 11 марта.

Пётр Ян одержал 16 побед в ММА при четырёх поражениях. Мераб Двалишвили выиграл 14 поединков и потерпел четыре поражения.

Пётр Ян — Мераб Двалишвили. Друг Стерлинга станет жертвой Пётр Ян — Мераб Двалишвили. Друг Стерлинга станет жертвой
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