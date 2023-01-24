Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков узнал имя своего следующего соперника, бой пройдёт в марте

Волков узнал имя своего следующего соперника, бой пройдёт в марте
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков встретится с представителем Молдавии Александром Романовым в своём следующем поединке, сообщает журналист Марсель Дорфф на своей странице в социальных сетях.

Бой пройдёт в рамках турнира UFC Vegas 71, который состоится 11 марта. На этом же турнире свой бой проведёт другой россиянин — Пётр Ян. Он встретится с Мерабом Двалишвили.

Александр Волков провёл свой последний поединок на турнире UFC Fight Night 207 в июне прошлого года и выиграл у Жаирзиньо Розенстрайка техническим нокаутом. Всего у россиянина 35 побед и десять поражений.

Александр Романов в последнем бою проиграл Марчину Тыбуре решением судей. Всего у молдавского бойца 16 побед и одно поражение в ММА.

Новость по теме
Волков сообщил, что перенёс операцию по удалению аппендицита
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023