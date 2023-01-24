Волков узнал имя своего следующего соперника, бой пройдёт в марте

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков встретится с представителем Молдавии Александром Романовым в своём следующем поединке, сообщает журналист Марсель Дорфф на своей странице в социальных сетях.



Бой пройдёт в рамках турнира UFC Vegas 71, который состоится 11 марта. На этом же турнире свой бой проведёт другой россиянин — Пётр Ян. Он встретится с Мерабом Двалишвили.



Александр Волков провёл свой последний поединок на турнире UFC Fight Night 207 в июне прошлого года и выиграл у Жаирзиньо Розенстрайка техническим нокаутом. Всего у россиянина 35 побед и десять поражений.



Александр Романов в последнем бою проиграл Марчину Тыбуре решением судей. Всего у молдавского бойца 16 побед и одно поражение в ММА.

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