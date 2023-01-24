Волкановски: люди забывают о моих достижениях и заранее отдают победу Исламу

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал о подготовке к бою с Исламом Махачевым.
«В этот раз лагерь был более долгим, я хотел отточить свои борцовские навыки. Мы привлекли тренеров и упорно работали. Все говорят, что Махачев другой боец, но я тоже не стою на месте. Я отдаю должное Исламу, но я не просто боец, который действует как все остальные. Повторюсь, я знаю, что Ислам — отличный боец, но я никогда не сдаюсь. Люди забывают, чего я достиг, какие бои выигрывал и заранее отдают победу Махачеву. Но мне даже нравится.
Я помню, что у меня будет преимущество в скорости. Оставшуюся часть лагеря я буду искать свой баланс и буду готов к бою», — приводит слова Волкановски ESPN.
Бой Махачева и Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на UFC 284.
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